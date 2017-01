AEX in mineur door domper Unilever

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Het koersverlies van zwaargewicht Unilever, dat een somber beeld schetste met zijn kwartaalcijfers, drukte de index van hoofdfondsen in de min. Elders in Europa waren zowel rode als groene koersenborden te vinden.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 486,45 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 694,98 punten. De graadmeter in Frankfurt dikte 0,4 procent aan. Londen sloot nagenoeg onveranderd en Parijs noteerde een minnetje van 0,2 procent.

Unilever was veruit de sterkste daler in de AEX met een koersverlies van 4,2 procent. Het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern waarschuwde voor een moeizaam begin van 2017. De afgelopen maanden daalden de verkopen sterker dan verwacht. Vooral in India en Brazilië kampt het moederbedrijf van merken als Ola, Dove en Axe met grote problemen.

Altice

Kabelaar Altice was koploper onder de 25 hoofdfondsen op het Damrak, met een plus van 3,6 procent. Andere duidelijke winnaars waren biotechnoloog Galapagos en digitaal beveiliger Gemalto. Zij kregen er tot 1,8 procent bij.

Farmaceut Actelion won bijna 20 procent in Zürich. Het bedrijf wordt voor ongeveer 30 miljard dollar overgenomen door het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson. Die troefde daarmee Sanofi af in de overnamestrijd. Sanofi steeg 0,5 procent op de beurs in Parijs.

In Stockholm dikte het aandeel Tele2 een kleine 8 procent aan, ondanks een stagnerende omzet in Nederland. De omzet van het Zweedse telecomconcern nam met ruim een zesde toe. Het bedrijfsresultaat viel zo'n 7 procent hoger uit.

Euro

Drankenconcern Diageo won bijna 4 procent in Londen. De maker van Smirnoff-wodka en Johnnie Walker-whisky heeft baat bij de daling van het Britse pond en wist zijn verkopen afgelopen maanden flink op te voeren. Verder kreeg Royal Bank of Scotland er meer dan 2 procent bij. De Britse bank reserveerde nog eens ruim 3 miljard pond voor dreigende boetes in de VS.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 53,88 dollar. Brent werd 2,3 procent duurder bij 56,32 dollar per vat. De euro was 1,0663 dollar waard, tegen 1,0745 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.