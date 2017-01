Verkoop nieuwe woningen VS flink omlaag

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is in december met 10,4 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel donderdag.

De verkoop kwam daarmee op een tempo van 536.000 woningen op jaarbasis. Economen rekenden in doorsnee op een daling van 0,7 procent, tot 588.000 woningen op jaarbasis.

In november was nog sprake van een bijgestelde stijging van de verkoop van nieuwe woningen met 4,7 procent (was 5,2 procent).