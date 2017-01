Philips sluit deals in de VS

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft twee langlopende deals in de Verenigde Staten gesloten. De maker van apparaten voor de medische wereld sloot een overeenkomst met Bon Secours Charity Health System (BSCHS) voor 180 miljoen dollar en breidde daarnaast zijn bestaande samenwerking met non-profitorganisatie Banner Health uit.

Bon Secours Charity Health System is een onderdeel van het in de staat New York gevestigde Westchester Medical Center Health Network, dat vorig jaar al voor een half miljard dollar voor vijftien jaar in zee ging met Philips. Ook BSCHS mag nu de komende vijftien jaar gebruik maken van de technologieën van Philips op de gebieden van radiologie, cardiologie, neurologie en pediatrie.

Banner Health verlengde zijn samenwerking met Philips met vijftien jaar. Philips en de organisatie hebben volgens het bedrijf al veel successen geboekt met het oog de kosten van zorg te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.