Unilever duwt AEX in het rood

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam kleurde donderdagmiddag onverminderd rood. Vooral het koersverlies van zwaargewicht Unilever, dat de boeken opende, drukte de hoofdgraadmeter op Beursplein 5. Elders in Europa was het beeld overwegend positief.

De AEX-index noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,3 procent lager op 486,57 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 695,74 punten. De graadmeters in Londen en Frankfurt dikten tot 0,3 procent aan. Parijs noteerde een minnetje van 0,1 procent.

Unilever was veruit de sterkste daler in de AEX met een koersverlies van 4,4 procent. Het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern zag de verkopen afgelopen maanden sterker dalen dan verwacht en waarschuwde voor een moeizaam begin van 2017. Vooral in India en Brazilië kampt het moederbedrijf van merken als Ola, Dove en Axe met grote problemen.

Staalconcern ArcelorMittal was koploper onder de 25 hoofdfondsen op het Damrak, met een plus van 1,9 procent. Verder vielen de winsten van financiële fondsen op. Onder meer ABN AMRO, ING en NN Group schaarden zich met winsten tot 1 procent bij de sterkere stijgers.

Ook in Frankfurt en Parijs liepen de koersen van grote banken op. In Londen kreeg Royal Bank of Scotland er meer dan 3 procent bij. De Britse bank reserveerde nog eens ruim 3 miljard pond voor dreigende boetes in de VS.

Drankenconcern Diageo won ruim 3 procent in Londen. De maker van Smirnoff-wodka en Johnnie Walker-whisky heeft baat bij de daling van het Britse pond en wist zijn verkopen afgelopen maanden flink op te voeren.

In Stockholm dikte het aandeel Tele2 een kleine 9 procent aan na de publicatie van de cijfers. De omzet van het telecomconcern nam met ruim een zesde toe. Het bedrijfsresultaat viel zo'n 7 procent hoger uit. In Nederland stagneerde evenwel de omzet ondanks verdere klantenaanwas.

Farmaceut Actelion kreeg er 20 procent bij in Zürich. Het bedrijf wordt voor ongeveer 30 miljard dollar overgenomen door het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson. Die troefde daarmee Sanofi af in de overnamestrijd. Sanofi won bijna 1 procent op de beurs in Parijs.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 53,68 dollar. Brent werd 2,1 procent duurder bij 56,20 dollar per vat. De euro was 1,0686 dollar waard, tegen 1,0745 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.