'Japanse eigenaar Robeco stapt in duurzame energie Spanje'

De laatste echte handelsweek sloot voor mij zeker niet verkeerd,toch nog een + van 2,5%, richting oud jaar lijkt het erop dat we het jaar toch wel leuk gaan afsluiten en dat mag je wel een beurswonder noemen, gezien de corona drama's voor bedrijven en ook nu denk ik dat er gewoon nooit eens een inventarisatie en waarde oordeel van alle maatregelen gedaan wordt!

Neem die gekke achterlijke mondkapjes plicht, alle landen die nederland hierin voor gingen stonden allemaal bovenaan in de besmettingslijstjes,nu nederland ook zo slim is geworden, zie je ze belgie zomaar voorbij scheuren, een maand geleden stond belgie 100000 besmettingen hoger dan nederland, nu is het andersom, zou dit niet wat zeggen over deze stomme dingen, ze zorgen er perfect voor dat binnen gekomen corona virussen er bijna niet meer uit kunnen!

Zelf heb ik behoorlijke asbest schade in mijn longen, waardoor ik nog maar op halve longcapaciteit draai, toch eiste een lidl voorman van de week absoluut van mij dat ik zo'n misbaksel zou opzetten,ik waarschu



wde hem;dan blaf ik binnen 3minuten heel je winkel bij elkaar,toch bleef hij bij zijn eis, ik ben maar weg gegaan; ronduit aso!!

Ik zei al het weekje liep leuk groen af+2,5%, opnieuw waren de chipjes de gangmakers, het nieuws alsof de chipmarkt voorlopig stil zou vallen door giga hamsteren lijkt volledig onterecht,het verbreden van mijn porto heeft me tot nog toe alleen maar minder winst opgeleverd, vooral post nl wil de sprong omhoog maar niet maken, terwijl de kranten van de week rapporteerden dat zelfs de kaarten en post stevig zullen plussen, het laatste kw, in 2016 stond tante pos onder veel slechtere condities op 4,5€, die kant moet het nu toch zeker op kunnen lijkt mij!!

Bij Dalm lukt dat veel beter, de oudijzerprijs is zo lang ik er kom nog nooit zo hoog geweest!!

Vandaag de voorband van mijn krantenfiets maken, want die ging lek aan het einde van de loodzware rit, donderdag en maandag moet hij weer stand by zijn!!

Morgen nagenieten van HEM DIE al ZIJN rijkdom weg gaf om arme tobbers voor eeuwig schatrijk te maken!!

Mandag hoop ik dat alvast voor de laatste week gaat gelden; lest, best!!SJALOOM!!!