Japanse beurs sluit rustige kerstsessie nagenoeg vlak

TOKIO (ANP) - De beurs in Tokio is vrijdag nagenoeg vlak gesloten. Sommige beleggers waagden zich tijdens de rustige kerstsessie aan aandelen die naar verwachting volgend jaar goed zullen presteren naarmate de wereldeconomie zich herstelt van de coronacrisis. Verder werd de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk verwerkt.

De Nikkei-index sloot af met een kleine min op 26.656,61 punten. Aandelen in de scheepvaart-, grondstoffen- en vastgoedsector deden het over het algemeen goed. Daartegenover stond een daling van techbedrijven. Door de sluiting van veel financiële markten wereldwijd lag het totale handelsvolume vele malen lager dan normaal.

De beurzen in Hongkong, Sydney en Seoul hielden de deuren dicht vanwege de kerst. In China stond de beurs in Shanghai 0,8 procent hoger.