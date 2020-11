Wall Street gaat rustig Thanksgiving vieren

Nou het was me vandaag wel een dagje. Fisker +36%, Palantir +22%, Virgin Galactic +8% en verder nog wat kleinere plussen en een hele enkele min in mijn portefeuille. Vandaag ging mijn portefeuille +3,59%, op een dag dat de AEX en de dow in de min sluiten. Van mij mogen wel vaker van zo'n dagen komen. Laat Amerika maar even een dag rusten en dan vrijdag verder zoals het vandaag ging. Mij hoor je op dit moment niet klagen.