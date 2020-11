Unilever koopt Amerikaanse SmartyPants Vitamines

NEW YORK (AFN) - Unilever neemt het Amerikaanse SmartyPants Vitamines over, dat zich bezighoudt met vitamines, mineralen en voedingssupplementen. Er werden geen financiële details over de deal naar buiten gebracht.

Het in Los Angeles gevestigde SmartyPants Vitamines werd opgericht in 2011 door de ondernemers Courtney Nichols Gould en Gordon Gould met als doel hoogwaardige vitamines en supplementen te leveren aan volwassen en kinderen. De producten van SmartyPants Vitamines zijn te vinden in meer dan 30.000 winkels in de Verenigde Staten, van grote ketens als Walmart en Costco en ook te kopen via Amazon.