Envipco houdt omzetval door corona beperkt

AMERSFOORT (AFN) - De maker van sorteer- en statiegeldsystemen Envipco heeft de schade van de coronacrisis in het derde kwartaal beperkt gehouden. Het bedrijf behaalde in de voorbije verslagperiode een 10 procent lagere omzet dan een jaar eerder, terwijl in de eerste zes maanden de verkopen op jaarbasis met ruim een vijfde daalden.

In het eerste halfjaar had Envipco last van minder inkomsten uit de verkoop en het onderhoud van zijn statiegeldsystemen, wat leidde tot een omzetdaling van 22 procent. Nu de productie weer aantrekt, is die derving minder ernstig en komt de omzet in het derde kwartaal neer op 9,1 miljoen euro.

In tegenstelling tot eerdere kwartalen van 2020 waren de bedrijfsactiviteiten ook weer winstgevend. Het operationele resultaat was 1,1 miljoen euro positief. Netto boekte het bedrijf een winst van 1,4 miljoen euro. Gemeten over de eerste negen maanden leed Envipco nog wel een operationeel verlies van 1,5 miljoen euro.