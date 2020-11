'Adempauze op Wall Street na records'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag te beginnen. Daarmee wordt weer wat ingeleverd na de records van een dag eerder. Beleggers verwerken een keur aan macro-economische cijfers. Dit omdat markten en instellingen donderdag vanwege Thanksgiving gesloten zijn.

De Dow-Jonesindex, met dertig grote bedrijven die een afspiegeling zijn van het Amerikaanse bedrijfsleven, brak dinsdag voor het eerst in zijn bestaan door de grens van 30.000-punten. De leidende graadmeters lijkt nu weer onder de die grens te zakken.

De handelsvolumes zullen in de aanloop naar Thanksgiving traditiegetrouw wat lager zijn. Daarmee liggen meer schommelingen, zowel naar boven als naar onderen, op de loer. Bovendien zullen de coronaperikelen de markten nog altijd in hun greep houden.

Werkloosheidsuitkeringen

Voor de openingsbel werden beter dan verwachte cijfers over de verkoop van duurzame goederen gemeld. De cijfers over het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen vielen iets slechter uit dan geraamd. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde met 778.000 nieuwe aanvragen, het hoogste aantal in de voorbije vijf weken. Ook was er een nieuwe raming over de economische groei in de VS in het derde kwartaal. De gemelde groei met ruim 33 procent was als verwacht

Na de openingsbel volgen nog cijfers over huizenverkopen en het sentiment onder consumenten. Ook worden data over inkomens en uitgavens door huishoudens bekendgemaakt, evenals de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

IBM

Qua bedrijven weten onder meer producent van landbouwwerktuigen Deere en modemerk Gap de aandacht op zicht gericht na cijfers. Hetzelfde geldt voor warenhuisketen Nordstrom dat verraste met een operationele winst. Maker van pc's Dell Technologies en diens branchegenoot HP Inc opende ook de boeken. Zij profiteerden van het vele thuiswerken.

Technologieconcern IBM zou op het punt staan om zo'n 10.000 banen te schrappen in Europa. Verder heeft de Zuid-Koreaanse privacywaakhond (PIPC) Facebook een miljoenenboete opgelegd voor het verstrekken van persoonlijke informatie van gebruikers aan bedrijven.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 1,5 procent hoger op 30.0046,24 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,6 procent en eindigde eveneens op een recordhoogte van 3635,41 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij en eindigde op 12.036,79 punten.