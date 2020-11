Uitkeringsaanvragen VS stijgen opnieuw

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg is opnieuw gestegen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde 778.000 nieuwe aanvragen het hoogste aantal in vijf weken. Een week eerder kwam het aantal aanvragen nog uit op een herzien aantal van 748.000, wat iets hoger was dan het oorspronkelijk gemelde aantal. Economen hielden in doorsnee rekening met een daling tot 730.000 nieuwe aanvragen.

Vorige week steeg het aantal aanvragen voor het eerst in vijf weken. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Doordat grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd, blijven er nog steeds veel nieuwe aanvragen binnenstromen. Daarnaast neemt de onzekerheid toe nu de dagelijkse aantallen besmettingen in de VS weer hard stijgen. Daarentegen zijn er in bepaalde sectoren zoals e-commerce en pakketbezorging de nodige banen te vinden.

Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen in de VS maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst onder dat niveau, maar sindsdien hapert de daling en sinds twee weken lopen de aantallen dus weer op.