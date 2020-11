'Instapmoment bij Unilever'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBRG) - Door de recente "zwakte" van het aandeel Unilever is een juist moment aangebroken om in te stappen. Dat zeggen analisten van Jefferies over het was- en levensmiddelenconcern. Volgens Jefferies is de huidige lage waardering van het aandeel een mysterie en zal zich volgende week een nieuwe aankoopmogelijkheid aandienen als het bedrijf op papier volledig Brits wordt.

Jefferies verwacht dat de versimpelde structuur van het bedrijf de populariteit van het aandeel Unilever goed zal doen. Ook omdat Unilever in de leidende FTSE 100-index meer gewicht in de schaal legt.

De reden voor de recente daling van het aandeel heeft mogelijk met de brexitperikelen te maken, zo wordt geconcludeerd. Ook verplichte verkoop van de stukken door ETF-fondsen, die niet in staat zijn om in het Verenigd Koninkrijk te handelen, kan het aandeel onder druk hebben gezet. Volgens Jefferies wordt in de loop van volgende week een soort van evenwicht bereikt, met een meer aantrekkelijke waardering.

Jefferies hanteert een koopadvies op Unilever. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur 0,8 procent hoger op 48,89 euro in een licht lagere AEX-index.