BAM bouwt drie nieuwe scholen in Engeland

LEICESTER (AFN) - Bouwconcern BAM gaat drie nieuwe scholen bouwen in Engeland. De projecten hebben samen een waarde van zo'n 65 miljoen pond (73 miljoen euro).

Een van de scholen wordt gebouwd in Derby en gaat plaats bieden aan 1200 scholieren. De twee andere scholen komen in Leicester te staan, waarvan een plaats biedt aan 1200 scholieren. Alle drie de onderwijsinstituten worden in de herfst van 2021 geopend.