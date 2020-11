Royal Delft wil directeur Sotheby's als commissaris

DELFT (AFN) - Porseleinmaker Royal Delft wil Sarah de Clerq benoemen tot commissaris. Zij is momenteel directeur van de Nederlandse tak van veilinghuis Sotheby's en werkte eerder ook voor veilinghuis Christie's.

De Clerq vervangt niet een van de huidige commissarissen van Royal Delft. Als de aandeelhouders van het bedrijf in mei instemmen met de voordracht wordt de raad van commissarissen daarom uitgebreid.

Voorzitter Marc Udink van Royal Delft wijst naast De Clerqs bestuurlijke ervaring op haar grote netwerk in de kunstwereld. "Deze kennis en ervaring is zeer welkom nu volgend jaar de rondleidingen, experience en het museum ondergebracht worden in de Stichting Royal Delft Museum.