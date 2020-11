'Olieprijs zal verder stijgen nu vraag weer toeneemt'

Te veel mensen op aarde is de boosdoener van stijging van de CO2, het verbruik van brandstoffen is het gevolg daarvan.

De toename van mensen gebeurt exponentieel, in sommige landen is de toename in 50 jaar verzesvoudigd. Al deze mensen gebruiken energie, willen in auto of brommer rijden , koelkast hebben en bouwen huizen die gekoeld of verwarmd moeten worden en door de huizenbouw worden bomen omgekapt en bomen zouden CO2 opvangen. Dus a.u.b. niet alleen fossiele brandstof de schuld geven.

Hulp aan landen zouden gepaard moeten gaan met steun voor geboortebeperking. Twee kinderen en dan steriliseren. Anders hogere belasting of andere maatregelen.

China heeft 30 jaar lang 1 kind politiek gehad. Twee kinderen maximum is zo erg niet.

Over 10 jaar 3 miljard mensen erbij die allemaal om eten vragen, energie gebruiken enz.