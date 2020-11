Nikkei zet opmars voort na records op Wall Street

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan zette woensdag de opmars voort. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex voor het eerst in de geschiedenis boven de 30.000 punten sloot. De hoop dat de economie snel zal herstellen van de coronacrisis door de spoedige komst van vaccins en de vooruitgang in de machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de verkozen president Joe Biden bleven zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,5 procent hoger de dag uit op 26.296,85 punten en tikte tussentijds de hoogste koers in meer dan 29 jaar aan. Een dag eerder won de hoofdindex al 2,5 procent. Vooral de bedrijven die profiteren van een aantrekkende economie zoals staalmakers en transportbedrijven waren in trek. Nissan behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 7 procent door de hoop dat de autofabrikant zich meer gaat richten op elektrische voertuigen.

De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,7 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4 procent. De Chinese smartphonemaker Xiaomi zakte 5 procent in Hongkong. Beleggers grepen de beter dan verwachte kwartaalresultaten van het bedrijf aan om wat winst te nemen. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent.