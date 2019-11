Galapagos geeft nieuwe aandelen uit

Het gaat natuurlijk maar om een gering aantal aandelen maar had nog even een paar dagen gewacht. We zitten nu net in zo'n lekkere flow.



MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft door de uitoefening van warrants ruim 95.000 nieuwe aandelen uitgegeven, met een totale kapitaalverhoging van ruim 2,7 miljoen euro (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg. Topman Onno van Stolpe heeft 15.000 warrants uitgeoefend, twee andere leden van het directiecomité in totaal 20.000.



Het maatschappelijk kapitaal van het Belgische biotechbedrijf bedraagt na de uitgifte 349,8 miljoen euro. Het aantal stemrecht verlenende effecten bedraagt bijna 65 miljoen.