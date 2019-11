Wall Street koerst op recordniveau

Wat een grootspraak van Trump !…..Daarbij benadrukte hij dat Peking in zijn ogen veel meer geïnteresseerd is om een deal te sluiten dan hijzelf.



Trump heeft het meer nodig dan ooit nu de verkiezingen aankomen.



Omdat China veel meer geïnteresseerd is in een deal, lult hij alsmaar over een mogelijke deal. Al maaaaaaaaaaanden. Het maakt Trump niet zoveel uit....



Zou het dan toch pure beursmanipulatie zijn waarvoor hij de z.g.n. deal al maanden gebruikt en misbruikt.