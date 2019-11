de "paniek" over de financiële van Altice maximaal

Situatie 30 juni 2018:

LTM Ebitda: € 5,5 miljard

Pro Forma Nettoschuld € 31,9 miljard

Pro Forma kaspositie € 1,1 miljard

Net leverage ratio 5,8

Reguliere rentekosten op basis van WACD/Gross Debt € 1,8 miljard

Situatie 30 september 2019:

LTM Ebitda: € 5,4 miljard

Pro Forma Nettoschuld € 30,7 miljard

Pro Forma kaspositie € 0,9 miljard

Net leverage ratio 5,7

Reguliere rentekosten op basis van WACD/Gross Debt € 1,7 miljard

In mei 2018 werd Altice N.V. gesplitst in Altice Europe en ATUS.In die periode was. De koers van Altice Europe kelderde naar € 1,70 op 31 december 2018.Dit jaar is Altice Europe echter opeens de beurslieveling in Amsterdam. Meer dan 200% koersstijging.Zeer opmerkelijk want de financiële situatie van Altice Europe is niet verbeterd ten opzichte van 30 juni 2018.Beleggers zijn soms rare wezens. Eerst in paniek raken over een torenhoge schuldenberg. En anderhalf jaar later opeens massaal op een aandeel springen zonder dat de situatie is veranderd.=========================================Deze veiling van 5G frequenties zal de schuld van Altice weer verder doen stijgen.En dan moet het netwerk nog worden aangelegd.