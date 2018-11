Noble verschuift deadline reorganisatie

Gepubliceerd op | Views: 221

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Noble Group heeft de deadline voor zijn reorganisatie verschoven naar 11 december. De noodlijdende grondstoffenhandelaar zou aanvankelijk zondag klaar zijn met zijn reddingsplan, maar heeft meer tijd nodig nu toezichthouders in Singapore een onderzoek naar het bedrijf zijn begonnen.

Grondstoffenhandelaar Noble Group wordt door de autoriteiten in Singapore onderzocht in verband met mogelijke valse en misleidende verklaringen. Ook zou het bedrijf zich de afgelopen jaren schuldig hebben gemaakt aan schendingen van de openbaarmakingsregels en het niet naleven van boekhoudnormen.

Noble verkeert al geruime tijd in financiële problemen door verliezen, afschrijvingen en controverses over de boekhouding. Om een faillissement af te wenden, is de onderneming van plan leningen om te zetten in aandelen. Dit betekent een verwatering van het belang van de huidige aandeelhouders.

Eerder dit jaar schaarde ING zich achter het reddingsplan. De bank is een belangrijke financier van het bedrijf uit Hongkong.