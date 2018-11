Gepubliceerd op | Views: 611

UTRECHT (AFN) - Naast aangekondigde stakingen, zullen werknemers in de metaalsector komende week ook verrassingsacties voeren. Vakbondsleden krijgen voor deze stakingen vlak van tevoren een oproep om het werk neer te leggen, kondigt CNV aan. Werkgevers en werknemers in de sector liggen al maanden overhoop over een nieuwe cao Metalektro.

Metaalbedrijven als VDL Nedcar, Fokker, DAF Trucks en Siemens hebben sinds juni geregeld te kampen met stakingen. De actievoerders eisen onder meer een jaarlijkse loonsverhoging van 3,5 procent. Daarnaast beklagen ze zich over flexibilisering van banen binnen de sector, die in hun ogen is doorgeslagen. Met de onaangekondigde werkonderbrekingen hoopt CNV de druk op werkgevers verder op te voeren.

De cao Metalektro geldt voor circa 150.000 werknemers.