Petrochemisch concern Sabic komt uit de rode cijfers

Benieuwd naar de ontwikkeling bij OCI

Dat was ook mijn insteek om dit bericht te lezen.Sabic, werd eind 2019 genoemd als DE partij om de Methanol activiteiten van OCI over te nemen voor meer dan 3 miljard dollar met geruchten tot wel 4 miljard.Met de diepe zakken van Saudi Aramco nu als bepalende aandeelhouder van Sabic en de oplopende waarderingen voor Methanol aandelen EN het uitstellen van de verkoop door OCI vanwege Corona en de daardoor gedaalde Methanol prijs naar H1 2021 wat dus al bijna is, is met de weer gestegen methanol prijs het interessant of mogelijk partijen zich toch weer gaan melden met het ook op de langere termijn want de langere termijn van Methanol ziet er goed uit gezien de toepassingen en de milieu doelstellingen.Voor OCI is verkopen van de methanol activiteiten die slechts een beperkt deel van de opbrengsten van OCI genereren DE manier om versneld de schuldenberg af te lossen om zo zelf ook zwarte cijfers te gaan schrijven.