Petrochemisch concern Sabic komt uit de rode cijfers

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische petrochemische concern Sabic heeft in het derde kwartaal een winst behaald, na een groot verlies in de voorgaande periode toen het bedrijf hard werd geraakt door de coronacrisis. Sabic profiteerde in het afgelopen kwartaal van een toenemende vraag naar bijvoorbeeld kunststoffen door de aantrekkende wereldeconomie.

Sabic boekte een winst van ruim 1 miljard riyal, omgerekend 220 miljoen euro. In het tweede kwartaal was dit nog een min van 2,2 miljard riyal, wat het grootste kwartaalverlies in minstens tien jaar voor het bedrijf was. Naast de zwakkere vraag naar petrochemische producten en grote afschrijvingen had Sabic toen ook last van de fors gedaalde olieprijzen.

Topman Yusef Al-Benyan van Sabic wijst op de aantrekkende vraag maar blijft wel voorzichtig over de toekomst. De investeringen voor dit jaar zijn al teruggeschroefd.

Eerder dit jaar nam het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco voor 69 miljard dollar een belang van 70 procent in Sabic. Daarmee wil Saudi Aramco ook een grote speler worden in de chemiesector. Het Europese hoofdkantoor van Sabic staat in het Limburgse Sittard, met een grote productielocatie op industrieterrein Chemelot.