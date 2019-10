Wall Street krijgt steun van handelshoop

Gepubliceerd op | Views: 712

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag in de middaghandel omhoog. Beleggers verwerkten hoopgevende teksten van het handelsfront na een telefoontje tussen Washington en China. Zwaargewicht Amazon ging omlaag na een tegenvallend kwartaalbericht. Verder werden cijfers verwerkt van toonaangevende bedrijven als Intel en Visa.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 26.969 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent, tot 3022 punten, dicht bij zijn recordslot van eind juli. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 8235 punten.

De VS en China zijn nader tot elkaar gekomen in het overleg over de eerste fase van een handelsakkoord, zo lieten de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin weten in een verklaring na een telefoongesprek vrijdag met de Chinese vicepremier Liu He.

Beter dan verwacht

Amazon zette voor het eerst in twee jaar tijd een lagere kwartaalwinst in de boeken. De vooruitzichten voor de feestdagenperiode waren ook teleurstellend en het aandeel zakte 1,7 procent.

Intel steeg 7,5 procent. De chipmaker verraste in zijn handelsupdate met onder meer beter dan verwachte verkopen van technologie voor datacenters. Branchegenoot Nvidia kreeg een hoger advies opgeplakt door analisten van RBC en dikte 4 procent aan. Andere chipmakers als Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology wonnen tot 3,3 procent.

Beleggers niet overtuigd

Creditcardmaatschappij Visa zag zijn winst stijgen door meer betalingen van klanten en steeg 1,2 procent. Ook bij Verizon gingen de zaken goed, dankzij een flink aantal nieuwe mobiele abonnees. Toch waren beleggers niet overtuigd. Het telecombedrijf leverde 0,8 procent in.

De euro was 1,1076 dollar waard, tegen 1,1086 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 56,29 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs, tot 61,52 dollar per vat.