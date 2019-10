Goed gesprek over handel tussen China en VS

Gepubliceerd op | Views: 1.910 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China zijn nader tot elkaar gekomen in het overleg over de eerste fase van een handelsakkoord. Dat meldden de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring na een telefoongesprek vrijdag met de Chinese vicepremier Liu He.

Er is vooruitgang geboekt op meerdere fronten en de twee kampen zijn dicht bij het afronden van enkele onderdelen van het akkoord. De gesprekken worden op lager niveau voortgezet. Op korte termijn volgt dan weer een telefoontje door de toponderhandelaars in de handelsoorlog tussen de VS en China.

De Amerikaanse president Donald Trump onderstreepte vrijdag dat de onderhandelingen goed lopen. Hij zei ook dat China "erg graag" en akkoord wil sluiten. Het Aziatische land zou daarbij bereid zijn veel meer landbouwgoederen uit de VS te importeren.

Handtekeningen

Eerder deze maand meldde Trump dat er een deal zou zijn gesloten met China over een beperkt aantal onderwerpen. China reageerde publiekelijk nog terughoudend op die aankondiging van Trump, met de mededeling dat er nog niets op papier stond en dat er niet zomaar getekend zou worden.

Vorige week zei Trump dat er waarschijnlijk handtekeningen kunnen worden gezet tijdens zijn geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping op een conferentie in Chili volgende maand. In het akkoord worden onder meer afspraken gemaakt over intellectueel eigendom, financiële diensten en landbouwgoederen.