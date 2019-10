Europese beurzen verdeeld richting weekend

Gepubliceerd op | Views: 347 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste Europese beursgraadmeters lieten vrijdag halverwege de middag geen eenduidig beeld zien. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van onder meer KPN, Galapagos en Fugro en hielden verder met een schuin oog de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Groot richtinggevend nieuws was er verder niet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 0,3 procent lager op 580,82 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 865,58 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt noteerden respectievelijk 0,2 procent hoger en 0,1 procent lager. Londen zakte 0,5 procent. De Britse regering wil het Lagerhuis maandag opnieuw vragen om vervroegde verkiezingen.

Telecomconcern KPN boekte afgelopen kwartaal meer winst, mede dankzij kostenbesparingen, maar de consumententak baarde analisten zorgen. Van de duidelijke winst eerder op de dag was met 0,8 procent nog maar weinig over. Biotechnoloog Galapagos presenteerde een hoger dan verwachte omzet en steeg 1,3 procent.

Kleinere bedrijven

In de MidKap vielen de cijfers van Fugro niet in de smaak. De resultaten hebben zich afgelopen kwartaal verder hersteld, maar de omzetgroei bleef beperkt. De bodemonderzoeker daalde 2,7 procent. Signify steeg 2,7 procent. Het verlichtingsbedrijf is wel pessimistischer geworden over de winstgevendheid dit jaar.

Wereldhave daalde 0,5 procent. Het vastgoedfonds zag de bezettingsgraad dalen, mede door het faillissement van kledingketen CoolCat. Bij de kleinere bedrijven won Beter Bed 0,4 procent na een volgens analisten "bemoedigende" kwartaalupdate van de beddenverkoper.

Bierbrouwer AB InBev verloor dik 9 procent in Brussel. Het concern bracht in het derde kwartaal minder bier aan de man. Concurrent Heineken daalde 1,7 procent.

Winstalarm

In Parijs werden de kwartaalcijfers van Kering, het moederbedrijf van Gucci, beloond met een koerswinst van bijna 10 procent. De Franse computerspelmaker Ubisoft zag ruim 17 procent aan beurswaarde verdampen na een winstalarm.

De euro was 10,89 dollar waard, tegen 1,1095 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 56,06 dollar. Brentolie daalde ook 0,3 procent in prijs, tot 61,47 dollar per vat.