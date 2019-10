DGB geeft aandelen uit en rondt overname af

Gepubliceerd op | Views: 370

HARDENBERG (AFN) - DGB Group heeft een aandelenuitgifte die samenhangt met een overname uit 2017 afgerond. Daarmee is de koop van VIVA Veterinary en een meerderheidsbelang in DeGroSolutions door het softwarebedrijf voor de veeteeltsector nu voltooid.

DGB gaf 3.900.349 aandelen uit tegen de slotkoers van woensdag. Die aandelen zijn voor DeGroSolutions Holding.

DGB kocht in 2017 VIVA Veterinary volledig en 51 procent van de aandelen in DeGroSolutions BV. De aandeelhouders van DGB hadden al in augustus 2017 hun toestemming verleend voor de aandelenuitgifte.