'Rustige aanvang handel Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting met kleine uitslagen. Beleggers lijken kort voor het weekend rustig aan te doen en zijn vooral alert op signalen die mogelijk een einde inluiden van de almaar oplopende aandelenkoersen van de voorbije periode. In dat licht staat de handelsupdate van zwaargewicht Amazon in de schijnwerpers.

De webwinkelgigant zette voor het eerst in twee jaar tijd een lagere kwartaalwinst in de boeken. De onderneming maakte extra kosten om pakketjes sneller bij mensen thuis af te leveren. De vooruitzichten voor de feestdagenperiode waren overigens ook minder dan waar door kenners rekening mee werd gehouden. Het aandeel Amazon lijkt flink te moeten inleveren.

Aan het handelsfront bleef het wachten op nieuwe ontwikkelingen in de onderhandelingen tussen de Amerikanen en de Chinezen. Het overleg over een voorlopige handelsdeal werd vrijdag weer hervat. Vicepresident Mike Pence benadrukte in een speech dat zijn land een nauwere samenwerking met China zoekt in plaats van een confrontatie. Peking kon zich in die boodschap vinden en bestempelde de houding van Pence als positief.

Winst stijgen

Wel klonken er harde woorden over de situatie in Hongkong. Pence bekritiseerde de acties van China tegen demonstranten. Peking zette dat deel van de speech weg als "leugens" en adviseerde Pence om zich vooral te focussen op Amerikaanse problemen als racisme en de uitdijende kloof tussen de rijken en de armen.

Ondertussen verraste chipmaker Intel in zijn handelsupdate met beter dan verwachte verkopen van technologie voor datacenters. Ook met de kwartaalwinst en de prognose voor heel het jaar overtrof de onderneming de gemiddelde marktverwachting. Branchegenoot Nvidia kreeg een hoger advies opgeplakt door analisten van RBC. Andere chipmakers als Advanced Micro Devices en Micron Technology lijken mee te liften op de successen.

Creditcardmaatschappij Visa zag zijn winst stijgen door meer betalingen van klanten. Ook bij telecombedrijf Verizon gingen de zaken goed dankzij een flink aantal nieuwe mobiele abonnees.

Dodelijke crashes

Vliegtuigbouwer Boeing kreeg weer kritiek op zijn omgang met de geplaagde Boeing 737 MAX-toestellen. De Indonesische autoriteit voor verkeersveiligheid publiceerde een reeks van vermeende misstappen van Boeing, waaronder het negeren van problemen met de veiligheidssoftware. Twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië zouden zijn veroorzaakt door defecten in de 737 MAX.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,1 procent lager op 26.805,53 punten. De brede S&P 500 nam 0,2 procent toe tot 3010,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq pluste 0,8 procent tot 8185,80 punten.