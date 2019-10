Gepubliceerd op | Views: 367 | Onderwerpen: Groot-Britannië

PORT TALBOT (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft een renovatie-opdracht in het Britse Port Talbot binnengesleept. Het gaat om de verbouwing van de art-decobioscoop in het havenstadje in Wales. Het filmhuis ging 20 jaar geleden failliet en wacht sindsdien op een nieuwe bestemming.

BAM gaat de bioscoop omturnen tot een multifunctioneel gebouw met ruimten voor onder meer winkels, recreatieve voorzieningen en kantoren. De gevel van het pand wordt daarbij zo goed als mogelijk behouden. Het pand moet in 2021 zijn deuren opnieuw openen.

De opdracht heeft een contractwaarde van ongeveer 7 miljoen pond. Dat is omgerekend ruim 8 miljoen euro.