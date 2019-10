Gepubliceerd op | Views: 393

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Telecomconcern Verizon heeft in het derde kwartaal een flink aantal mobiele abonnees erbij gekregen. Die hielpen het Amerikaanse bedrijf ook aan een hogere omzet en winst. Wel had Verizon kortingsacties nodig voor de klantentoename, wat normaal vooral in het feestdagenseizoen gebeurt.

Met 444.000 nieuwe mobiele abonnees deed Verizon het veel beter dan analisten hadden verwacht. Als ook mobiele contracten voor bijvoorbeeld smartwatches, hotspots en andere met het internet verbonden apparaten worden meegeteld, kwamen er zelfs 601.000 klanten bij.

De omzet van Verizon ging met net iets minder dan 1 procent omhoog tot 32,9 miljard dollar. Onder de streep hield Verizon 5,3 miljard over. Dat is een stijging van 5,4 procent.