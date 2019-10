'Philips te positief over omzetgroei'

Gepubliceerd op | Views: 833

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk minder omzet behaald dan de onderneming eerder meldde in een voorlopige handelsupdate. Dat blijkt uit een consensus van analistenramingen die het zorgtechnologieconcern op de eigen website publiceerde. De voorlopige cijfers gingen eerder vergezeld van een winstalarm.

Het medisch technologiebedrijf maakt maandag voorbeurs zijn resultaten bekend. De marktvorsers gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van ruim 4,6 miljard euro, tegen 4,3 miljard euro een jaar terug. Dat komt neer op een autonome omzetgroei, dus exclusief wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen, van 5,3 procent. Philips meldde in het voorlopige handelsbericht een omzet van 4,7 miljard euro.

Op het gebied van diagnose en behandeling, de grootste tak waaronder de medische beeldapparatuur valt, wordt naar verwachting met 6,3 procent de snelste groei behaald. Bij de divisies Personal Health en Connected Care voorzien de analisten plussen van respectievelijk 4,7 procent en 5,1 procent. Philips waarschuwde al dat laatstgenoemde tak het meest te lijden heeft onder de handelsoorlog, omdat verzachtende maatregelen daar minder eenvoudig door te voeren zijn.

Ebita

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) raamden de marktvorsers op 628 miljoen euro, tegen 568 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar. Volgens Philips zal dat niveau echter niet worden gehaald, mede door de impact van de handelsoorlog. Die winstwaarschuwing kwam echter nadat de analisten hun schattingen hadden doorgegeven.

De aangepaste operationele winstmarge komt volgens de consensus uit op 13,5 procent, tegen 13,2 procent een jaar terug. Philips zelf heeft als doel de winstmarge met 1 procentpunt per jaar op te voeren. Onder de streep houdt Philips 301 miljoen euro over, tegen 292 miljoen euro vorig jaar, denken de kenners.

Teleurstelling

Verschillende marktvorsers spraken eerder hun teleurstelling uit over de winstmarge van Philips. De onderneming was vooral te optimistisch over de effectiviteit van zijn verzachtende maatregelen om de impact van de handelsheffingen tegen te gaan.

Verder zullen de markten gespitst zijn op mogelijke ontwikkelingen in de kwestie rond het beeldbuizenkartel. Philips werd in augustus door de Consumentenbond voor de rechter gesleept vanwege de verboden prijsafspraken. De bond wil compensatie voor gedupeerde consumenten. Philips ontkende eerder de aantijgingen en zei ook niet als enige te willen opdraaien voor eventueel geleden schade.