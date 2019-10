Barclays heeft last van tegenwind

Gepubliceerd op | Views: 371

LONDEN (AFN) - De Britse bank Barclays heeft last van economische tegenwind. De lage rente en de door de brexit geraakte Britse economie zitten het bedrijf dwars, gaf topman Jes Staley aan bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De zakenbank van Barclays was een positieve uitschieter. Die vergrootte de baten met 17 procent en deed het daarmee beter dan veel branchegenoten. Zowel uit aandelen als obligaties haalde het bedrijf meer inkomsten. De Amerikaanse consumententak deed het vooral goed met de uitgifte van creditcards.

De Britse consumententak had het zwaarder. Daar liepen de opbrengsten terug. Bovendien moest een last worden genomen van 1,4 miljard pond vanwege een schandaal rond de verkoop van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij leningen en hypotheken. Omgerekend is dat 1,6 miljard euro.

In totaal kwam Barclays uit op een verlies van 292 miljoen pond. Een jaar geleden was dat nog een winst van ruim 1 miljard pond.