Vertrouwen Duitse ondernemers stabiel

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in oktober min of meer hetzelfde gebleven. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op 94,6, dezelfde stand als in september. Analisten gingen in doorsnee uit van een niveau van 94,5. Het sentiment in het Duitse bedrijfsleven staat al langere tijd onder druk door de handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en de onrust rond de brexit.