'Omzetboost Galapagos door Gilead-deal'

AMSTERDAM (AFN) - De omzetboost die Galapagos over de afgelopen negen maanden rapporteerde was hoger dan verwacht. Zo beoordelen kenners bij KBC Securities de kwartaalresultaten van de biotechnoloog. Ze benadrukken verder dat de kostendiscipline op peil blijft.

Galapagos zette een omzet van 753 miljoen euro in de boeken, waarvan zo'n 596 miljoen euro voortkomt uit de samenwerkingsdeal met het Amerikaanse Gilead. Verder verwachten de kenners dat Galapagos nog op ruim 3 miljard euro aan toekomstige omzet kan rekenen dankzij de deal. Daarmee beschikt de onderneming over voldoende kapitaal om zijn ambitieus groeiplan in zowel de commerciële uitrol van medicijnen als het onderzoek van nieuwe middelen door te voeren, concludeert de Belgische bank.

Verder kijken de marktvorsers uit naar het volgende jaar dat "heel druk" moet worden voor Galapagos. In het tweede deel van 2020 verwachten zij de goedkeuring voor het middel filgotinib in Europa, Japan en de Verenigde Staten.

Dossiers

Galapagos gaf ook aan dat, na de indiening van dossiers ter goedkeuring in Europa en Japan, Gilead op schema ligt om het dossier filgotinib voor de behandeling van reuma voor het einde van het jaar in de Verenigde Staten ter goedkeuring in te dienen. Komend jaar worden waarschijnlijk verschillende Fase 2a-studies voor Toledo begonnen.

KBC hanteert een koopadvies op Galapagos met een koersdoel van 195 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10.20 uur 0,6 procent hoger op 146,70 euro.