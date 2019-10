Nieuwe KPN-baas om tafel met or XS4ALL

Gepubliceerd op | Views: 382

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe topman van telecombedrijf KPN, Joost Farwerck, gaat binnenkort om tafel met de ondernemingsraad (or) van internetprovider XS4ALL. Personeelsvertegenwoordigers van die dochteronderneming verzetten zich fel tegen het voornemen het merk op te heffen en bij KPN te voegen. Onlangs kondigde de or van XS4ALL zelfs een stap naar de rechter aan.

"We zijn teleurgesteld dat de or naar de Ondernemingskamer gaat", zei Farwerck in een toelichting op de kwartaalcijfers van KPN. Hij gaat in op een uitnodiging om het gesprek aan te gaan met XS4ALL om te "kijken hoever onze plannen eigenlijk uiteenlopen." Het belang voor de klanten staat daarbij voorop, benadrukte Farwerck.

Of dit betekent dat KPN bereid is de integratieplannen af te zwakken, wilde de opvolger van Maximo Ibarra niet zeggen. "Ik wil niet vooruitlopen op wat ik met de or bespreek via de media." Op de vraag of Farwerck het behoud van XS4ALL uitsluit, ging hij om dezelfde reden niet in.