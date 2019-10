Albert Heijn koopt nog twee filialen Marqt

Gepubliceerd op | Views: 1.200

ZAANDAM (AFN) - Supermarktketen Albert Heijn neemt nog eens twee winkels over van Marqt, een winkelketen die zich laat voorstaan op duurzaamheid. Deze zomer werd al bekend dat Albert Heijn twee andere vestigingen van zijn kleinere branchegenoot overneemt.

De al eerder overgenomen filialen, in Amsterdam en Den Haag, openen in december de deuren als Albert Heijn-winkels die volgens een nieuw concept werken. Die bieden meer vers bereide maaltijden aan dan de al bestaande supermarktvestigingen. De andere twee winkels openen volgend jaar.

De rest van Marqt wordt overgenomen door het moederbedrijf van de biologische super Ekoplaza, Udea. Die inlijving had overigens wel wat voeten in de aarde. Twee oprichters van Marqt wilden voor de rechter een stokje voor de overname steken, maar slaagden daar niet in.

Onder de hoede van Udea sluiten enkele winkels van Marqt, dat vooral in Amsterdam actief is. Het is wel de bedoeling dat de formules Marqt en Ekoplaza naast elkaar blijven bestaan.