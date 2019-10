Chipsector in schijnwerpers na cijfers Intel

quote: AnalytischDenker schreef op 25 okt 2019 om 09:21:

Het zijn rare tijden:



En iedere keer als een chip bedrijf cijfers presenteert die slechter zijn dan vorig jaar (maar minder slecht dan verwacht) dan stijgt het aandeel ASML weer door.



De beurs kijkt altijd vooruit. Door onder andere de handelsperikelen is het in de semi sector een minder goed gegaan.Beleggers kijken naar de cijfers en verwachtingen en kijken ook naar de markt omstandigheden. De rente verlagingen in de VS zullen zeer waarschijnlijk doorgaan, de recessie in de VS zie ik in 2020 niet komen, de handelsoorlog zal mogelijk geheel of gedeeltelijk opgelost worden. De technologische vooruitgang gaat gewoon verder.Naar al deze dingen kijken beleggers, ze hebben vertrouwen in de toekomst en om die reden zal de beurs omhoog blijven gaan. Van een mogelijke tijdelijke dip van een aandeel kan gebruik worden gemaakt om aandelen bij te kopen. Met name kwaliteitsaandelen zoals ASML hebben een bijzondere waarde, als ASML door wat voor omstandigheid dan ook richting 220 of 210 Euro gaat dan is dat ook een heel mooi bijkoop moment voor beleggers.