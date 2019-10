Chipsector in schijnwerpers na cijfers Intel

Gepubliceerd op | Views: 1.612

AMSTERDAM (AFN) - De Europese halfgeleiderindustrie weet vrijdag de aandacht wederom op zicht gericht, na een goed ontvangen kwartaalbericht van Intel. De Amerikaanse chipmaker heeft de verkoop van technologie voor datacenters het afgelopen derde kwartaal verrassend zien toenemen.

Ook de kwartaalwinst en de prognose van deze belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML waren sterker dan door kenners in doorsnee was voorzien. Het aandeel ging in de Amerikaanse nabeurshandel op donderdag duidelijk omhoog.

In Europa laten Infineon, STMicroelectronics en AMS mogelijk koersreacties zien. Ook aandelen van aan de halfgeleiderbranche gerelateerde sectoren, zoals ASML en toeleveranciers ASMI en Besi, kunnen in de belangstelling staan.