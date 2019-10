'Beurshandel in teken kwartaalcijfers en brexit'

Gepubliceerd op | Views: 1.299 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk iets hoger aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers en de ontwikkelingen rond de brexit. Op het Damrak openden bedrijven als KPN, Signify, Fugro en Wereldhave de boeken.

De Britse regering gaat het Lagerhuis maandag weer vragen om vervroegde verkiezingen. Premier Boris Johnson wil dat die op 12 december worden gehouden, berichten Britse media. Labour-leider Jeremy Corbyn liet weten dat zijn partij zich zal onthouden van stemming. Hij wil eerst wachten op het antwoord van de EU op het uitstelverzoek van de datum voor de brexit.

KPN boekte afgelopen kwartaal meer winst op een lagere omzet. Het telecombedrijf kampte onder andere met concurrentiedruk bij mobiele telefonie, maar groeide op het vlak van gebundelde dienstverlening aan particulieren en bedrijven. Ook kostenbesparingen betaalden zich uit.

ASML/Intel

Chipmachinemaker ASML zal mogelijk bewegen op de resultaten van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipgigant kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en verhoogde zijn prognoses voor het hele jaar.

AEX-bedrijf Galapagos kwam donderdag nabeurs al met resultaten. Het biotechnoloog zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar scherp stijgen mede dankzij de tienjarige onderzoeks- en ontwikkelingsdeal met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead.

Signify

Verlichtingsbedrijf Signify is pessimistischer over zijn winstgevendheid over heel het jaar. Het concern zag zijn omzet in het derde kwartaal op vergelijkbare basis teruglopen, met name bij de verkoop van conventionele lampen.

Ook Fugro kwam een handelsupdate. De resultaten van de bodemonderzoeker hebben zich in het derde kwartaal verder hersteld. De omzetgroei bleef weliswaar beperkt, maar de operationele winstmarge (ebit) kwam wel duidelijk hoger uit.

Wereldhave

Vastgoedfonds Wereldhave zag de bezettingsgraad in de eerste negen maanden van het jaar dalen, mede door het faillissement van kledingketen CoolCat. Het wegvallen van de keten drukte ook op het operationele resultaat. De onderneming hield wel vast aan zijn winstverwachting.

Beter Bed sloot het derde kwartaal af met een hogere omzet bij de onderdelen die in bezit blijven van de Udense beddenverkoper. De onderneming profiteerde onder meer van de verdere de uitrol van het merk Tempur en de sterk gestegen opbrengsten online. De verkoop van de Duitse dochter ligt volgens het bedrijf op schema en moet eind dit jaar zijn voltooid.

De euro was 1,1107 dollar waard, tegen 1,1095 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 55,98 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 61,43 dollar per vat.