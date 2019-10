Faillissement CoolCat raakt Wereldhave

Gepubliceerd op | Views: 1.743

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Wereldhave kampt met de naweeën van het faillissement van kledingketen CoolCat. Het wegvallen van de keten drukte onder meer op het operationele resultaat, zonder daarbij bedragen te noemen. De onderneming wist naar eigen zeggen de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden. Wereldhave hield zijn winstverwachting in stand.

Wereldhaven zag de brutohuurinkomsten in de negen maanden tot en met september met 4 procent stijgen tot 151,8 miljoen euro. De toename is vooral toe te schrijven aan de aankoop van winkelvastgoed in België eind vorig jaar.

De bezettingsgraad van Wereldhaven daalde van 95,6 procent naar 95,1 procent, mede door het wegvallen van CoolCat dat zes winkelruimten van Wereldhave huurde. De vastgoedonderneming had al bij de publicatie van de halfjaarcijfers aangegeven dat het faillissement in het derde kwartaal in de resultaten zou doorwerken.

In Nederland was sprake van een daling van de bezittingsgraad met 1,1 procentpunt tot 96,1 procent. Daarbij komt straks ook het wegvallen van Hudson's Bay als huurder van een pand in Tilburg, al heeft Wereldhave nog altijd geen officiële bevestiging ontvangen dat de huur daar wordt opgezegd. Toch is het vastgoedbedrijf al bezig met verschillende scenario's voor na het vertrek van de winkelketen eind dit jaar.