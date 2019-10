Ik plaats zelden een comment onder een nieuwsartikel maar de kop 'Beperkt herstel bij bodemonderzoeker Fugro' lijkt me niet helemaal terecht.



Er is een prima groei van de omzet te melden en verder is de schuldratio met 0.6 (!) gedaald van 2.8 naar 2.2. welke QoQ voorheen alleen maar aan het toenemen was Wetende dat de convenanten van de banken slechts 3.0 zouden toestaan.



Er is dus een hele duidelijke afname van het emissierisico (waar de grote hoeveelheid shorters in dit fonds op lijken te azen). Dit is het belangrijkste cijfer voor heel Fugro. Dit artikel besteedt hier 0 aandacht aan - ongelofelijk.



Ik denk dat niemand het positieve grote herstel van de schuldratio met 0.6 had verwacht.



Bovendien wordt de omzet van Geobed niet meer meegenomen omdat deze te koop staat. Dit geeft een vertekend beeld van de omzet (in de kwartaalupdate is overigens ook duidelijk aangegeven dat deze omzet niet is meegenomen, maar daar gaat dit artikel ook weer aan voorbij).