Biotechnoloog Gilead voert omzetprognose op

Gepubliceerd op | Views: 418

FOSTER CITY (AFN) - Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences heeft zijn omzetverwachting voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld. Dat maakte de samenwerkingspartner van Galapagos donderdag bekend bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers.

Gilead rekent voor heel 2018 op een omzet in een bandbreedte van 20,8 miljard dollar tot 21,3 miljard dollar. Eerder sprak de onderneming nog over 20 miljard dollar tot 21 miljard dollar aan opbrengsten voor heel het jaar. In de afgelopen verslagperiode kwam de omzet uit op 5,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 6,5 miljard dollar. De winst daalde tot 2,1 miljard dollar.

De daling van zowel de winst als de omzet komt onder meer door hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Ook maakte Gilead meer kosten om producten te verkopen. Eind juli maakte topman John F. Milligan bekend aan het einde van het jaar te vertrekken. Hij stond sinds maart 2016 aan het roer van de onderneming. Een opvolger is er nog niet.