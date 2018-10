'Cryptobedrijf Bitfury denkt aan beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 267

AMSTERDAM (AFN) - Cryptobedrijf Bitfury overweegt naar verluidt een gang naar de aandelenbeurs. Volgens persbureau Bloomberg denkt de onderneming na over een beursdebuut in Amsterdam, Londen of Hongkong. De stap zou mogelijk volgend jaar al plaatsvinden, waardoor het weleens de eerste grote beursgang van een zogeheten cryptominer in Europa kan worden.

Bronnen meldden dat Bitfury al zakenbanken heeft benaderd om het een en ander uit te zoeken. Maar een definitief besluit is er nog niet genomen. Als Bitfury ergens in de komende twee jaar naar de beurs zou gaan, dan zou de waardering mogelijk uitkomen tussen de 3 miljard en 5 miljard dollar, aldus de ingewijden waarop Bloomberg zich baseert. Bitfury zelf weigerde commentaar te geven.

Bitfury heeft onder meer een vestiging in Amsterdam. Het bedrijf maakt software en hardware die worden gebruikt bij het delven van virtueel geld. Bitfury delft zelf ook. In de wereld van digitale valuta's als de bitcoin gaat tegenwoordig veel geld om. Toch blijven veel bedrijven in de sector huiverig om de stap naar de aandelenbeurs te maken. Dat komt volgens kenners omdat de toekomst van cryptomunten nog erg onzeker is.