Bezettingsgraad Vastned Belgium iets omlaag

ROTTERDAM (AFN) - De bezettingsgraad bij Vastned Retail Belgium, dochterbedrijf van het Nederlandse beursgenoteerde Vastned, was aan het eind van het derde kwartaal iets lager dan eind vorig jaar. Dat blijkt uit een handelsbericht van het bedrijf.

De bezettingsgraad bedroeg eind september 98 procent, aldus Vastned Belgium in de verklaring. Eind december vorig jaar was dat nog 99 procent. De reële waarde van de vastgoedportefeuille daalde met 3 miljoen euro in de eerste negen maanden van het jaar. Dat komt vooral door bijgestelde verwachtingen voor de huurinkomsten van de panden.

Vastned Belgium realiseerde in de eerste drie kwartalen wel een hoger resultaat op basis van de boekhoudregels van branchevereniging EPRA. Het ging om 2,12 euro per aandeel tegen 1,78 euro per aandeel een jaar eerder. Het bedrijf rekent op een brutodividend voor 2018 tussen de 2,75 euro en 2,80 euro per aandeel.