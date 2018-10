Holland Colours: grondstofmarkt blijft krap

Gepubliceerd op | Views: 257

APELDOORN (AFN) - Holland Colours merkte in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar dat de krapte op de markt voor grondstoffen aanhield, wat zijn weerslag had op de prijzen voor sommige stoffen. De brutomarge van de producent van verfpigmenten ging omhoog. Ook wist het bedrijf zijn omzet en nettowinst op te voeren.

Holland Colours deed onder meer goede zaken in Europa en Azië. De omzet in Amerika loopt wel achter door een lagere vraag in de markt. Ook had het bedrijf last van een ongunstige dollarkoers. Verder gingen de personeelskosten wat omhoog, door het invullen van vacatures die sinds vorig jaar vacant waren.

De totale brutomarge in de periode april tot en met september kwam uit op 20,5 miljoen euro, tegen 19,4 miljoen euro een jaar eerder. De omzet van Holland Colours steeg met 8 procent tot 45,6 miljoen euro en de nettowinst dikte aan tot 3,4 miljoen euro, van 3,3 miljoen euro in het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar. Volgens het bedrijf is het operationeel resultaat stabiel gebleven. Holland Colours deed geen uitspraken over de verwachtingen voor de toekomst.