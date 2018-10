Fugro krijgt opdracht van Qatargas

Gepubliceerd op | Views: 697

LEIDSCHENDAM (AFN) - Fugro gaat de komende vijf jaar diensten leveren aan Qatargas. De bodemonderzoeker gaat onder meer onderwaterinspecties uitvoeren bij de offshoreprojecten van het gasbedrijf voor de Qatarese kust. Ook gaat Fugro bodemonderzoek doen.

Fugro maakt niet bekend hoeveel geld er met het contract gemoeid is. Het bedrijf heeft een vestiging in Qatar die als uitvalsbasis gebruikt kan worden voor projecten in het Midden-Oosten.