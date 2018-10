Shell richt zich op laadpalen bij tankstation

Gepubliceerd op | Views: 593

DEN HAAG (AFN) - Shell wil de komende jaren het aantal laadpalen bij eigen tankstations fors uitbreiden. Het bedrijf richt zich niet op laadpalen op andere locaties zoals bijvoorbeeld bij supermarkten. Dat zei hoofd consumentenverkoop David Bunch van het olie- en gasbedrijf tegen ANP ter gelegenheid van de opening van de eerste supersnellaadpaal van Shell en IONITY bij een Frans tankstation.

Van die IONITY-palen, die een capaciteit van 350 kilowatt hebben en een elektrische auto in vijf tot acht minuten kunnen opladen, komen er 500 bij tachtig tankstations door heel Europa, waaronder Nederland. Die komen vooral langs snelwegen te staan.

Ook bij andere tankstations wil Shell opladen aanbieden, zij het iets minder snel. In 2025 wil het bedrijf dat elektrische auto's bij 1500 tankstations terecht kunnen, ongeveer een vijfde van Shells totaal in Europa.

Hoe lang het duurt voordat de laadpalen een gezonde divisie zijn, is niet te zeggen volgens Bunch. ,,In Noorwegen is dat bijvoorbeeld al zo, maar het verschilt per markt.'' Ook is de stap naar elektrisch laden een leerproces, benadrukt hij. ,,We moeten nog leren hoe klanten laadpalen willen gebruiken.'' Bang voor concurrentie van de mogelijkheid om thuis te laden is Bunch niet. ,,Mensen kunnen ook thuis koffie maken, maar toch wordt er met de verkoop van koffie veel geld verdiend.''