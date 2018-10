Groei wereldhandel zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 723

DEN HAAG (AFN) - Het wereldhandelsvolume is in augustus met 0,2 procent toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). In juli ging de wereldhandel nog met een bijgestelde 1,5 procent omhoog.

De wereldwijde industriële productie steeg in augustus met 0,4 procent op maandbasis. In de voorgaande maand was hier nog sprake van een toename van 0,1 procent.