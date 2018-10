Bestuur Essar Steel doet nu zelf miljardenbod

Gepubliceerd op | Views: 928

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Het bestuur en aandeelhouders van het bankroete Essar Steel hebben schuldeisers op de valreep een miljardenbod gedaan. Daarmee wil het staalbedrijf een einde maken aan zijn faillissementsprocedure. Essar is al geruime tijd een overnameprooi van branchegenoten, waaronder ArcelorMittal.

Essar biedt de commissie van schuldeisers in totaal 543,9 miljard roepie. Dat bedrag is hoger dan het overnamebedrag waarover schuldeisers binnenkort stemmen, stellen de directie en aandeelhouders.

Staalgigant ArcelorMittal ligt juist op koers om Essar over te nemen. De commissie van schuldeisers staat op het punt om in te stemmen met het bod van Arcelor, meldden ingewijden woensdag nog. Donderdag laat het bedrijf in een verklaring weten dat het er vanuit gaat dat de faillissementsprocedure bij Essar voorlopig gewoon doorgaat.

ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om Essar. De staalbedrijven is er veel aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.

Het aandeel ArcelorMittal stond donderdagmiddag op de beurs in Amsterdam tussentijds 1,1 procent in de plus op 21,88 euro.