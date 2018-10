Frisdrankbottelaar CCEP handhaaft prognoses

Gepubliceerd op | Views: 276

LONDEN (AFN) - Frisdrankbottelaar Coca-Cola European Partners (CCEP) houdt vast aan zijn verwachting voor het lopende boekjaar. Het bedrijf heeft de voorbije maanden geprofiteerd van het mooie zomerweer in Europa. Dat bracht volgens het bedrijf ook de nodige uitdagingen met zich mee.

Het mede in Amsterdam genoteerde fusiebedrijf van bottelaars denkt nog altijd dat de operationele winst per aandeel uitkomt op 2,27 tot 2,29 euro. Dat is inclusief het effect van wisselkoerseffecten en de impact van aandeleninkoop. Verder houdt het bedrijf vast aan een omzetgroei van 2 tot 2,5 procent en een winstgroei van 6 tot 7 procent, waarbij 7 procent meer in de lijn der verwachtingen ligt dan 6 procent, aldus CCEP.

De omzet in de voorbije maanden kwam uit op krap 3,3 miljard euro. Dat betekende een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst steeg met 17,5 procent tot 501 miljoen euro.